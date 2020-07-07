Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.

Отмечается, что 47-летняя Элизабет Джо Ширли, жительница Западной Виргинии, признала себя виновной по двум пунктам обвинения: «умышленное хранение информации о национальной обороне» и «международное похищение детей одним родителем».

«Ширли признала себя виновной в незаконном хранении документа АНБ, содержащего сверхсекретную/секретную информацию с особым режимом хранения о национальной обороне. В документе изложена информация разведки о военных и политических аспектах, имеющих отношение к иностранному правительству. Ширли также призналась в том, что вывезла своего ребенка в Мексику, будучи родителем, проживающим отдельно, с целью воспрепятствовать законному осуществлению прав отца, получившего опеку над ребенком», — говорится в заявлении минюста.

Минюст указывает, что американка впервые получила доступ к секретным данным в августе 1994 года, когда проходила службу в ВВС США. Во время службы в военно-воздушных силах она также выполняла различные поручения АНБ. За время своей карьеры она служила в различных американских ведомствах и службах, включая разведку ВМС США и минобороны. Ширли на протяжении своей службы несколько раз проходила «проверки допуска к сверхсекретной информации».

В июле 2019 года, как утверждается, гражданка США вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. Она планировала «связаться с представителями правительства России и попросить переселиться в страну, которая не будет экстрадировать ее в США». При этом с собой в Мексику она взяла также документ, в котором содержалась сверхсекретная информация о национальной безопасности Соединенных Штатов.

Минюст США утверждает, что Ширли, находясь в Мексике, подготовила письмо для представителей российского правительства, в котором говорилось «о неотложной необходимости отправить из США предметы, связанные с ее работой, прежде чем их заберут и уничтожат».

В августе 2019 года правоохранители на основании ордера на арест задержали Ширли и ее дочь в одном из отелей Мехико. Ведомство отмечает, что помимо сверхсекретного документа была изъята техника американки. Сотрудники ФБР обнаружили презентацию, которая была сделана для Управления военно-морской разведки, в тексте была размещена секретная информация. Также агенты обнаружили «сообщения, которые Ширли, будучи в Мексике, подготовила к отправке чиновникам российского правительства, последнее из которых, как подтвердили в ЦРУ, содержало информацию секретного уровня».

Американке грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов по обвинению в хранении секретной информации, связанной с национальной безопасностью. По второму пункту, в связи с обвинением о незаконном вывозе ребенка в другую страну, ей грозит до трех лет заключения и штраф до 250 тысяч долларов.