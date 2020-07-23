Песики не молодые, и им нужна особая забота.

Соня Карими из Нового Орлеана (США) однажды задумалась: почему есть лифты для людей, а для собак – нет. На карантине она вспомнила об этой несправедливости еще раз и соорудила у себя в квартире настоящий подъемник для своих питомцев, пишет Bored Panda.

Дома у Сони живут четыре мопса, которых она приютила. Трое из них уже достаточно старые, а у одного порваны связки на лапе. Крутая лестница на второй этаж им дается тяжело.

На строительства лифта у Сони ушло около трех месяцев. Работает он следующим образом: собака встает в небольшой деревянный ящичек, хозяин закрывает за ней дверцу, нажимает на пульте кнопку, и вагончик отправляется вместе с псами наверх. Точно также работает спуск. Как именно девушка строила лифт, не сообщается.

Соня рассказала, что ее мопсы довольно быстро привыкли к такому новшеству: не испугались и, кажется, им даже нравится на нем кататься.