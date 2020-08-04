Мэдисон Купер из штата Мэн спустя девять месяцев обнаружила потерянное кольцо на стебле чеснока. Растение проросло прямо через украшение, сообщает Upi.

Девушка потеряла кольцо, когда работала на участке. Это украшение – фамильная драгоценность, которая передается из поколения в поколение.

«Когда Мэдисон сказала мне, что потеряла кольцо, я очень расстроилась. Но, конечно, это была не ее вина», — рассказала ее бабушка.

Спустя девять месяцев украшение нашла учительница Мэдисон, которая собирала урожай. На одном из стеблей чеснока она заметила что-то блестящее. Оказалось, что растение проросло прямо через кольцо.