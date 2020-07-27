В Сан-Диего женщина напала с перцовым баллончиком на американскую семейную пару в одном из парков города. Об этом пострадавшая Эш О’Брайен сообщила в интервью ABC News.

«Я хочу, чтобы она отправилась в тюрьму, она напала на моего мужа, я зла», — возмутилась О’Брайен.

По ее словам, она с мужем выгуливала трехмесячного щенка в парке для собак Дасти Родс в четверг. Пара сидела за столом и приступила к еде, после чего незнакомка начала провоцировать конфликт из-за того, что на них не было масок, а также из-за обеда на территории, где запрещена еда. В конечном итоге женщина прыснула перцовым баллончиком на мужа О’Брайен.

«Если бы мы знали, что там запрещена еда, мы бы ее на брали с собой в парк. Женщина, которая обрызгала его, тут же начала говорить, что мы не носим маски при социальном дистанцировании. Рядом с нами не было никого», — продолжила она.

После этого, добавила О’Брайен, незнакомка ушла, однако несколько минут «внезапно вернулась» и, не сказав ни слова, приставила баллончик к ее лицу. Мужчина встал на пути у недоброжелательницы и попытался ее успокоить, однако та «схватила его и распылила весь баллончик на него», сказала жена пострадавшего. При этом спрей попал на руки О’Брайн. Пара написала заявление в полицию. Женщина также заявила, что ни одна собака в парке не пострадала от слезоточивого вещества

Прохожему удалось снять часть инцидента на камеру телефона. Кадрами поделилась сама О’Брайн на своей странице в фейсбуке. По ее словам, «истерический» плач за кадром — ее.