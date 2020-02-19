СПОРТ

Американка Кенин расплакалась после поражения в матче с казахстанкой Рыбакиной

20:14 19/02/2020

Чемпионка Australian Open американка Софья Кенин расплакалась после поражения. Девушка не сдержала слез, когда проиграла в матче первого круга турнира в Дубае представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, передает Yahoo Sports Australia.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 в пользу спортсменки из Казахстана. «Я очень расстроена этим поражением. Если бы я была столь жесткой с самой собой, то никогда не добилась бы хороших результатов», – заявила Кенин после завершения игры. По ее словам, надо быть строже к себе.

Ожидается, что теперь Рыбакина выйдет на корт, чтобы сразиться с чешкой Катержиной Синяковой. Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open. Соревнования прошли в Мельбурне.



