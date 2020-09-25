Американская велогонщица Хлоэ Дайгерт в четверг попала в страшную аварию во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по велоспорту в итальянской Имоле.

На одном из скоростных поворотов 23-летняя спортсменка не справилась с управлением, перелетела через ограждение шоссе и упала в овраг.

Врачи быстро оказали девушке первую помощь и доставили в больницу Болоньи с жуткой рваной раной левой ноги (фото). Там гонщица перенесла операцию и чувствует себя удовлетворительно, сообщает Cyclingnews.

«Помню, я подумала: если смогу достать велосипед, смогу ли я выиграть? Потом я посмотрела вниз и увидела свою ногу. Спасибо за все добрые пожелания. Я вернусь», — написала Дайгерт в Twitter.

Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 24, 2020

До инцидента американка была фавориткой и уверенно лидировала в гонке, где защищала добытый год назад титул. После ее схода чемпионкой мира стала Анна ван де Брегген из Нидерландов.

Хлоэ Дайгерт является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и шестикратной чемпионкой мира.