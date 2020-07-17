Житель Колорадо заразился чумой, сообщила газета Denver Post.

При этом медики отмечают, что серьезных причин для беспокойства нет. Это первый случай заражения человека в штате с 2015 года.

Заболевший уже выздоровел. Предполагается, что инфекция перешла к нему от белки.

Как рассказала изданию ветеринар местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус, чума встречается в основном у грызунов, но в некоторых случаях может передаваться другим видам, например домашним кошкам и собакам. Изредка — людям.

Большинство заболевших быстро поправляются благодаря антибиотикам.

За последние 15 лет в Колорадо чуму обнаружили у 21 человека.