Молодой американец, переехавший в Петербург, купил маршрутку, открыл агентство «Мертвые души» и заявил, что его бесит привычка русских всегда пользоваться рожком для обуви.

Рассказ переехавшего в Россию начинающего американского писателя Мэтта Куинлэна приводит издание «Бумага.

Ему 26 лет, он переехал в Россию три года назад, открыл в Петербурге арт-бизнес, чтобы помочь творческим россиянам с продвижением на Западе. Консалтинговое агентство называется Dead Souls Copy and Consulting (»Мертвые души»). Гость купил маршрутку, чтобы снимать в ней художников, музыкантов и писателей, их лекции и представления. Куинлэн рассказал, что думает о россиянах.

«Вещь, которая мне нравится, это русский менталитет. Вещь, которая мне не нравится — тоже русский менталитет. Я люблю чувство свободы и спонтанности, но терпеть не могу упрямство и цепляние даже не за традиции, а за бесконечное повторение уже сделанного. Многие люди, поборники традиций, как будто застревают в петле. Например, всегда пользуются рожком для обуви. И не важно, насколько они торопятся, хотят спать или шатаются от выпитого», — заявил Мэтт.

Он отметил, что ему «всё равно», потому что через неделю он купит новые ботинки.

Американец говорит, что его соотечественники просто не понимают Россию. Не знают о её красоте и особенностях.

«Увидев Петербург, я понял, что мне врали всю жизнь. Без сомнения — это самый красивый город, где я когда-либо бывал. При этом, живя в Америке, я ничего о нем не знал — только о Москве… Мне нравится странное, а в Петербурге такого много», — отметил Мэтт.

По его словам, в России много бюрократизма. Многие не понимают, что Россия — уже не СССР. Здесь всегда помогают незнакомцы, но при этом многие люди боятся как мошенников, так и закона. Более того, многие считают, что все вокруг мошенники, кроме них.

«Не хочу, чтобы люди с Запада воспринимали русских только как сумасшедших или жертв. Эта страна и мир в целом слишком сложны для такого подхода», — подытожил иностранец.

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