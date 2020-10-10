Уже несколько стран сообщили о подтвержденных случаях повторного заражения COVID-19. Один из таких пациентов рассказал, как перенес болезнь в первый и второй раз.

Житель США дважды переболел коронавирусом, причём оба раза в легкой форме, но с разными симптомами. О его случае снял сюжет телеканал CNN.

В марте 28-летний мужчина заболел. Сначала у него были симптомы лёгкой простуды, но довольно быстро поднялась температура, появилась сильная одышка и ломота в теле. Он сдал тест на короновирус и он оказался положительным. Госпитализация мужчине не потребовалось, его состояние постепенно улучшалось и осложнений не было.

Только спустя полтора месяца он стал чувствовать себя абсолютно нормально. Он смог вернуться к пробежкам и не испытывал недомоганий.

В мае американец сдал тест на антитела и подучил положительный результат с довольно высокими титрами. Но в июле он снова заболел. На этот раз симптомы сильно отличались.

У мужчины пропал аппетит, не хотелось даже любимой еды. А ещё у него появилась такая сильная слабость, что тяжело было даже лёжа говорить по телефону. Тест на коронавирус снова оказался положительным.

Врачи рассказали, что сейчас подобные случаи изучаются во многих странах. Пока не ясно, как долго в крови выздоровевшего остаётся достаточное количество антител, от чего это зависит и могут ли к повторному заражению приводить мутации самого COVID-19.

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