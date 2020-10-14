Российский боксер Мурат Гассиев своем в дебютном бою в тяжелом весе 31 октября в Сочи встретится с албанцем Сефером Сефери вместо американца Кевина Джонсона, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Новым соперником россиянина станет 41-летний Сефер Сефери (24-3-1, КО 22), имеющий гражданства Северной Македонии и Албании. В его послужном списке бои с таким соперниками, как Тайсон Фьюри, Кевин Лерена, Фират Арслан и Мунуэль Чарр.

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон отказался от поединка из-за проблем с документами. На счету 41-летнего боксера 35 побед (19 нокаутом), 17 поражений и одна ничья.

«Джонсон объяснил отказ проблемой с паспортом. По его словам, он у него закончился, а новый он сделать не успевает», — сообщил ТАСС один из организаторов поединка.

View this post on Instagram У Мурата Гассиева @murat_gassiev сменился соперник по бою 31 октября в Сочи 🥊 ⠀ В конце сентября генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв @umar_kremlev объявил, что дебют россиянина Мурата Гассиева (26-1, КО 19) в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально соперником нашего титулованного спортсмена должен был стать экс-претендент на титул WBC американец Кевин Джонсон (35-17-1, КО 19). ⠀ Однако за несколько недель до турнира боксер из США отказался от этого поединка. Новым соперником Гассиева по бою 31 октября в Сочи станет албанец Сефер Сефери (24-3-1, КО 22). Этот поединок возглавит шоу "Столото. Фестиваль бокса" 👏 ⠀ В активе 41-летнего Сефери бои с таким соперниками, как Тайсон Фьюри, Кевин Лерена, Фират Арслан, Мануэль Чарр 👍 #бокс #Гассиев #ГассиевСефери A post shared by Федерация бокса России (@russianboxingfederation) on Oct 14, 2020 at 5:40am PDT

В активе 27-летнего бывшего чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурата Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика.

После него россиянин перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Дебют титулованного спортсмена в тяжелом весе несколько раз откладывался по разным причинам.