View this post on Instagram

У Мурата Гассиева @murat_gassiev сменился соперник по бою 31 октября в Сочи 🥊 ⠀ В конце сентября генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв @umar_kremlev объявил, что дебют россиянина Мурата Гассиева (26-1, КО 19) в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально соперником нашего титулованного спортсмена должен был стать экс-претендент на титул WBC американец Кевин Джонсон (35-17-1, КО 19). ⠀ Однако за несколько недель до турнира боксер из США отказался от этого поединка. Новым соперником Гассиева по бою 31 октября в Сочи станет албанец Сефер Сефери (24-3-1, КО 22). Этот поединок возглавит шоу "Столото. Фестиваль бокса" 👏 ⠀ В активе 41-летнего Сефери бои с таким соперниками, как Тайсон Фьюри, Кевин Лерена, Фират Арслан, Мануэль Чарр 👍 #бокс #Гассиев #ГассиевСефери