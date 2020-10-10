Мужчина обратился в больницу и рассказал, что уже десять лет страдает от головных болей, которые в последнее время стали просто невыносимыми. А причина оказалась в одном из его ужинов во время отпуска в Мексике много лет назад.

Житель штата Техас по имени Джерардо некоторое время назад обратился в больницу и рассказал о своих весьма пугающих симптомах. Почти десять лет у него периодически болела голова, но в этом Джерардо ничего такого не видел. Но в последнее время голова стала болеть просто ужасно, никакие лекарства не помогали. Кроме того, американец страдал от постоянной тошноты и часто падал в обморок.

Врачи сразу предположили, что у мужчины опухоль мозга. Они сделали МРТ и действительно обнаружили в мозге новообразование длиной около четырех сантиметров. Только это оказалась не опухоль, а ленточный червь. Как предполагаю врачи, он жил в мозге Джерардо около десяти лет. Об этом пишет Daily Mail.

Пациент вспомнил, что незадолго до того, как у него начались головные боли, он был в отпуске в Мексике. При этом его сестре, которая отдыхала с ним, ранее удалили из мозга ленточного червя. Вероятнее всего, они заразились одновременно, когда ели плохо прожаренную свинину во время отпуска.

Нейрохирурги провели сложную операцию, которая длилась более трех часов. Они смогли полностью извлечь червя из мозга Джерардо. Уже через неделю после операции он сказал, что чувствует себя гораздо лучше — головные боли и другие симптомы перестали его беспокоить. Хотя мужчине все же предстоит некоторое время провести в больнице, врачи считают, что он сможет полностью восстановиться.

Как отметили медики, паразиты могут долгое время жить в организме незаметно, пока их размеры не станут слишком большими. При этом паразиты, особенно в мозге, представляют смертельную опасность.