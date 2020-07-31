Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем Соединенные Штаты отправили на Марс свой космический аппарат. В четверг, 30 июля, ракета-носитель Atlas V с марсоходом «Perseverance» стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 7:50 утра по времени Восточного побережья США (14:50 мск). Главная цель американской миссии – поиск следов жизни на Красной планете.

По словам представителей НАСА, эта миссия и ее ожидаемые последующие открытия могут заложить основу для возможного исследования Красной планеты человеком.

Марсоход «Perseverance» («Настойчивость») снабжен семью специальными инструментами, среди которых радиолокатор для изучения геологии кратера, приборы для исследования химического состава и минералогии скалистых окрестностей, ультрафиолетовый лазер для отображения органических соединений и датчики для определения марсианской погоды (температуры, скорости ветра и влажности воздуха).

В задачу отправленного к Марсу аппарата, в частности, входит обследование дна древнего высохшего озера в глубине марсианского кратера в поисках следов древней жизни.

Как объясняют ученые, в 1970-х гг. программа «Викинг» безуспешно пыталась отыскать живые микроорганизмы на Марсе, но теперь подход НАСА состоит в том, чтобы изучить древние объекты, поскольку, согласно данным о ранней истории планеты, которыми располагает наука, Красная планета была наиболее пригодна для жизни в свой первый миллиард лет. И «Perseverance» будет искать частицы органических веществ.

Одна из задач нынешней марсианской миссии – собрать для отправки на Землю образцы горных пород и почвы для более детального исследования. По планам НАСА, эти образцы попадут на нашу планету не ранее 2031 года.

Марсоход оснащен также 23 камерами с высоким разрешением и цветопередачей для навигационных и технических операций и двумя микрофона для записи марсианских звуков.

Более того, на «Perseverance» есть экспериментальная система, которая будет проверять, можно ли использовать углекислый газ из атмосферы Красной планеты для производства кислорода. Если подобная технология будет успешно функционировать, то ученые смогут использовать ее при разработке систем жизнеобеспечения для пребывания человека на Марсе.

Шестиколесный марсоход также имеет на своем борту небольшой вертолет, получивший название «Ingenuity» («Изобретательность»). Он предназначен для выполнения экспериментальных испытательных полетов в разреженной атмосфере Марса.

«Впервые в истории мы полетим на вертолете на другую планету, — заявил в понедельник, 27 июля, на брифинге администратор НАСА Джим Брайденстайн, добавив, что будущие миссии могут использовать подобные вертолеты в качестве воздушных разведчиков.

На марсианскую миссию американского аэрокосмического агентства оказала некоторое влияние пандемия COVID-19. В обычное время толпы людей собирались на пляжах возле мыса Канаверал, чтобы стать свидетелями запусков НАСА. Однако из-за роста новых случаев коронавируса агентство призвало любителей космоса оставаться дома и следить за происходящим в онлайн-режиме.

Заместитель руководителя миссии НАСА Мэтт Уоллес сказал, что марсоход уже оправдал свое название – «Настойчивость». Ведь, несмотря на все испытания, вызванные распространением вируса, инженерам все-таки удалось подготовить космический аппарат к долгожданному запуску.

«Ничто не могло подготовить нас к тому, с чем нам пришлось столкнуться в середине марта, когда началась пандемия — не только нашей команде, но и сообществам по всей стране и миру, — сказал Уоллес. – В тот момент мы были на заключительном этапе сборки».

Кроме того, в знак уважения и благодарности всем медицинским работникам, которые по сей день ведут ожесточенную борьбу против COVID-19, инженеры миссии прикрепили к марсоходу алюминиевую особую табличку: на ней изображены Земля и посох Асклепия – символ медицины.

«Этот образ символизирует вызов, с которым столкнулся весь мир, когда началась пандемия», – подчеркнул Мэтт Уоллес.

Аэрокосмическое агентство США неслучайно послало свою миссии на Красную планету именно этим летом. Сделано это было из-за появления так называемого «пускового окна», определенного периода времени, когда Земля и Марс находятся на более близком расстоянии друг к другу, что делает космическое путешествие значительно короче.

Если бы запуск все-таки отложили из-за распространения опасного вируса или по каким-то другим причинам, агентству пришлось бы ждать еще несколько лет до возникновения следующего «окна».

Аппарат проведет почти 7 месяцев в открытом космосе, прежде чем совершит посадку на поверхности Марса в феврале 2021 года. Ожидается, что марсоход приземлится в кратере Джезеро, месте, которое когда-то было дельтой древней марсианской реки.

Напомним, марсоход NASA стал третьим космическим аппаратом, отправленным в сторону Красной планеты в этом месяце. Китайская миссия «Тяньвэнь-1» стартовала 23 июля, а еще раньше – 20 июля – Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили орбитальный аппарат «Надежда», ознаменовав этим первую межпланетную миссию арабского мира.