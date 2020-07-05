Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.

"Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы", — объяснил Евсеев.

Он высоко оценил потенциал создания американского аналога российских силовых установок, однако обратил внимание на вопрос безопасности нового агрегата.

«По политическим обстоятельствам на эту на самом деле важную деталь могут закрыть глаза, но именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя», — уверен Евсеев.

Эксперт напомнил, что Штаты свернули программу пилотируемых полетов по этой причине.

«И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, несмотря на системы спасения», — подчеркнул он.

Евсеев уверен, что, несмотря на все заявления со стороны американцев, нельзя говорить о полной независимости американского ракетостроения от России.

«По политическим соображениям это может быть скоропалительным решением по быстрому переходу на свои ресурсы, но ситуация может завершиться плачевно», — пояснил специалист.

Он призвал Россию работать над качеством своих пусков для снижения аварийности. Это, по его словам, позволит привлечь заказы не только со стороны США, но и других государств.

«Поэтому нужно думать о своей стратегии и не обращать внимания на провокации со стороны. Если американцы задумали такой план, мы никак не сможем повлиять на их решение», — предупредил Евсеев.

Он добавил, что отказ США от российских двигателей не повлияет на российскую экономику, так как контракт с американцами является источником лишь дополнительного финансирования для отечественного ракетостроения.

На днях американская компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, которыми оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени новой ракеты.

По словам аналитиков, Atlas используют для «критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США».

Журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам экспертов издания, этого не случится как минимум до 2024 года.

В конгрессе также признали, что заменить российские двигатели американскими в ближайшие годы невозможно.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя — НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.