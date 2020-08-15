Пока находящаяся под контролем «глубинного государства» американская пропаганда готовит страну к отражению нового нападения России на Америку — то есть мнимому вмешательству нашей страны в приближающиеся президентские выборы, — Дональд Трамп и его администрация пытаются перевести стрелки с России на Китай. Пекин, а не Москва является главной угрозой и для США, и для всего мира, говорят трамписты — но их увещевания тонут в мощном шквале антироссийской истерии.

При этом главная цель демонизации России давно уже лежит не в геополитической плоскости, объясняется не противостоянием (вполне реальным) двух стран на мировой арене — нет, миф о российском вмешательстве нужен в первую очередь для решения внутриполитической задачи: недопущения переизбрания Трампа. Четыре года раскручивали тему "русских связей" Трампа, вмешательства Кремля в выборы — и сейчас надеются добить его все той же дубинкой.

Понятно, что вся эта вакханалия довела американо-российские отношения, и так находившиеся после Сноудена и Крыма (то есть после того, как Москва окончательно похоронила иллюзии об американской гегемонии в мире) в стадии жесткой конфронтации, до совсем низкого уровня. Проблема не в накале борьбы двух стран, а в крайне низком уровне контактов. В условиях реальной «охоты на ведьм» американские чиновники и политики просто боятся контактов с русскими коллегами — и это не преувеличение. Нормальные каналы связи практически отсутствуют. Понятно, что они сохраняются на уровне президентов, есть они и на секретном уровне, есть взаимодействие на уровне руководителей Генштабов (в первую очередь по Сирии), однако на политическом уровне они сведены едва ли не к временам полувековой давности, то есть ситуации, предшествовавшей начавшейся при Ричарде Никсоне разрядки. Такой уровень не может удовлетворять ни одну из сторон — и не потому, что кто-то надеется сменить вражду на дружбу, а сугубо по прагматическим соображениям. Нужно начать серьезно разговаривать друг с другом — хотя бы потому, что от двух держав слишком многое зависит в этом мире.

Есть большой шанс на то, что после переизбрания в ноябре Дональд Трамп получит относительную свободу действий на русском направлении, то есть наконец-то приступит к выполнению своего обещания «поладить с Путиным» (в нынешних обстоятельствах это означает всего лишь возобновление нормального, полноценного диалога на всех уровнях). Правда, для этого ему нужно не только победить самому, но и сохранить контроль над верхней палатой конгресса. Конечно, в случае победы Трампу предстоит еще отбить новую, самую серьезную атаку на свое президентство — попытки оспорить и отменить результаты выборов. И тогда есть шанс, что внутриполитический кризис в США хоть как-то ослабнет и настанет время ремонтировать американо-российские отношения. Что думают об этом в США? Ведь, несмотря на всю внутриполитическую смуту, в Штатах хватает серьезных людей, которые понимают необходимость скорейшего вывода отношений с Россией из того тупика, в который их завела сама Америка.

Нет, признавать собственную вину в фактической заморозке отношений двух стран в США мало кто готов — но есть те, кто прямо говорит: «Пора пересмотреть нашу политику в отношении России». Именно под таким заголовком 6 августа в Politico вышло открытое письмо 103 американских специалистов по внешней политике. Причем это не рядовые эксперты — среди подписавших немало настоящих тяжеловесов и ведущих спецов по России: три бывших министра (включая рейгановского госсекретаря Джорджа Шульца и бывшего министра обороны Уильяма Перри), три бывших посла в России (включая совсем недавнего трамповского Хантсмана), бывшие высокопоставленные сотрудники Госдепа, Минобороны и Совета национальной безопасности (например, замгоссекретаря Роуз Геттемюллер и старшие директора Совета национальной безопасности по России Томас Грэм и Фиона Хилл, несколько заместителей министра обороны и госсекретаря), знаменитый экс-сенатор Сэм Нанн, не говоря уже о множестве экспертов из университетов и мозговых центров. Причем есть как республиканцы, так и демократы — да, чиновники отставные, но, учитывая американскую специфику, многие из них еще наверняка вернутся на госслужбу. То есть это достаточно серьезная компания.

О чем они пишут? Ничего сенсационного в письме, естественно, нет — но по нынешним американским временам реалистическая позиция уже выглядит огромным достижением.

Вначале констатируется, что «российско-американские отношения зашли в опасный тупик» и «это создает угрозу национальным интересам США»:

«Риск военной конфронтации, способной перерасти в ядерный конфликт, снова вполне реален. Мы дрейфуем в сторону обременительной гонки ядерных вооружений, а в арсенале нашей внешней политики остались только реакции, санкции, публичные порицания и резолюции конгресса».

Прямо не говорится, что все это не работает, но именно к этому подводится:

«Между тем серьезные угрозы миру и нашему благосостоянию, требующие сотрудничества между Россией и США, в том числе по таким жизненно важным вопросам, как ядерная война и изменения климата, остаются без внимания. Ставки очень высоки, потому что грозящие миру опасности и издержки колоссальны. Поэтому мы считаем, что необходим тщательный, беспристрастный анализ, а потом и изменение нашего сегодняшнего курса».

Изменение курса? Это же невозможно — уже через пять дней в том же издании появился ответ 33 экспертов под названием «Нет, время для новой перезагрузки отношений с Россией еще не пришло». Подписанты там поменьше рангом (к примеру, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер), да и взгляды многих из них откровенно русофобские. Например, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес недавно на полном серьезе утверждал, что Россия готовится к атаке на Прибалтику. Но об ответном письме чуть позже, а пока — о призыве 103-х.

Говоря о необходимости изменения курса, они сразу же оговариваются, то есть повторяют весь стандартный набор из арсенала нынешнего курса:

«Мы приступаем к этому вполне сознательно. Россия осложняет и даже расстраивает наши планы и действия, особенно вдоль своей огромной периферии в Европе и Азии. Она захватила часть территории Украины и Грузии. Она оспаривает нашу роль глобального лидера и бросает вызов тому мировому порядку, который мы помогли построить. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, чтобы усугубить имеющиеся разногласия и очернить репутацию нашей демократии».

Поэтому «в лучшем случае наши отношения будут сочетанием соперничества и сотрудничества» — хотя на самом деле на первом этапе речь вообще должна идти о банальном налаживании диалога. Чтобы «найти самый выгодный и безопасный баланс между нашим соперничеством и сотрудничеством», авторы предлагают шесть общих рекомендаций по формированию американского курса.

Среди них нет ничего экстраординарного.

На первом месте стоит тема противостояния российскому вмешательству в выборы — если бы этот пункт не стоял в самом начале, подписантов тут же объявили бы «путинскими марионетками». Предлагается стандартный набор мер — не дать взломать, не дать подорвать, разоблачать, вводить санкции. Но и пытаться договориться, угрожая России ответом:

«Вместе с тем нам надо налаживать контакты с Россией посредством переговоров, проводя их в спокойной обстановке и фокусируя внимание на возможностях каждой из сторон причинить серьезный ущерб важнейшим элементам инфраструктуры».

Миф о вмешательстве стал неотъемлемой частью американской повестки — так что тут нет смысла что-то анализировать. Однако третий и остальные пункты куда содержательнее.

«Нет никакого смысла в том, что две страны, способные уничтожить друг друга и за 30 минут покончить с цивилизацией, не имеют полновесных дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые контакты на правительственном уровне были заморожены, консульства закрыты, а посольский персонал существенно сокращен. Мы слишком часто и ошибочно считаем дипломатические контакты наградой за хорошее поведение, в то время как на самом деле они служат продвижению наших интересов и передаче жестких сигналов и посланий. Дипломатические отношения нужны нам как важное средство обеспечения безопасности, чтобы свести к минимуму неверные представления и просчеты, могущие привести к ненужной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно стать высшим приоритетом для Белого дома, и эти действия обязан поддержать конгресс».

Не просто совершенно разумная с любой точки зрения позиция, но и абсолютная банальность — однако сам факт того, что ее приходится объяснять американской публике, свидетельствует о многом.

Четвертый пункт говорит о необходимости, как и в годы холодной войны, сочетать «хорошо сбалансированную приверженность сдерживанию и разрядке». То есть — «поддерживая оборону на должном уровне, мы должны привлечь Россию к серьезному и последовательному диалогу». Давайте разговаривать о «важных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются наши страны». Да кто же в России против? Тем более что скоро истекает срок действия СНВ-3 — и мы предлагаем продлить его. Подписанты тоже не против:

«Важно возродить российско-американское лидерство в наведении порядка в ядерном мире, который стал еще опаснее. <…> Это значит, что надо продлить действие договора СНВ-3 и быстро перейти к следующей фазе контроля над вооружениями в целях укрепления ядерной стабильности, которая будет тщательно выверена и хорошо приспособлена к новой обстановке в мире, где сегодня гораздо больше ядерных государств».

Да и о военном противостоянии в целом можно поговорить:

«Важно сделать безопаснее и стабильнее то военное противостояние, которое сегодня существует в самых неустойчивых регионах Европы от Балтийского до Черного моря. Важно решительно сохранять существующие ограничения, такие как Договор по открытому небу, который сегодня оказался под угрозой, и Венский документ от 2011 года, а также вырабатывать новые меры по укреплению доверия».

И здесь слова «нет» от России в США не услышат.

Пятый пункт касается самого болезненного для США вопроса — того, ради которого реалисты и призывают к изменению отношений с Россией. Как вернуть Америке инициативу и выигрышную позицию в отношениях в треугольнике США — Россия — Китай? Как ослабить российско-китайское сближение, как не дать укрепляться альянсу Москвы и Пекина? Как привлечь Россию на свою сторону в набирающем силу противостоянии США и КНР? Прямо об этом не говорится, но суть именно в этом:

"Успех американо-китайской политики будет в немалой степени зависеть от того, позволит ли состояние российско-американских отношений осуществлять трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам. Своей нынешней политикой мы лишь усиливаем готовность России поддерживать наименее конструктивные аспекты политики Китая в отношении США. Перевести стрелку в противоположном направлении будет непросто, однако наша цель должна состоять именно в этом".

Тут, увы, от Америки уже ничего не зависит. Не только потому, что она сделала все возможное и невозможное для углубления глобальной конфронтации с Москвой и Пекином, подталкивая их друг к другу, но и потому, что объективные законы геополитики диктуют русским и китайцам проведение согласованного курса на демонтаж американского миропорядка. Причем как в рамках трехсторонних отношений, так и на всей мировой шахматной доске в целом.

Даже если бы США пошли на все ради того, чтобы «увести Москву от Пекина», Россия не соблазнилась бы — стратегический курс и национальные интересы не могут быть предметом торга. А США пока не готовы даже отказаться от попыток атлантизации Украины, хотя реалисты и предлагают уменьшить влияние подобных конфликтов на американо-российские отношения в целом (интересно, как они это себе представляют — заморозить спор из-за Украины? Но для России неприемлем даже подвешенный статус «атлантического будущего» для Киева):

«По самым животрепещущим вопросам, где американские и российские интересы входят в серьезный конфликт (скажем, Украина и Сирия), США должны придерживаться твердой и принципиальной позиции, которую разделяют наши союзники и которая чрезвычайно важна для справедливого исхода. Тем не менее надо уделять больше внимания суммарному воздействию на наши отношения, которое появится благодаря выверенным, сдержанным и поэтапным шагам, а также тем возможностям, которые улучшающиеся отношения создают для дальнейшего продвижения вперед».

Ну и последним пунктом идут санкции — которые нужно оставить, но при этом сделать «продуманными, точечными, а применять их нужно вместе с другими элементами государственной мощи, особенно с дипломатией». Потому что «устойчивое накапливание вводимых конгрессом санкций <…> лишает Москву любых стимулов для смены курса, так как она считает эти санкции постоянными и неизбежными». Поэтому «надо восстановить гибкость санкционного режима, сосредоточив внимание на точечных санкциях, которые можно быстро отменить, если Россия будет способствовать успеху переговоров с целью поиска приемлемых решений по урегулированию конфликтов, включая очевидные усилия России по прекращению вмешательства в наш избирательный процесс».

При всей навороченности тут есть разумное зерно — ведь каким-то образом Штатам нужно будет отменять санкции за выдуманное российское вмешательство. Нужно будет выдумать, что вмешательства больше нет, и снимать препятствия для нормального диалога. Разбирать завалы предстоит тем, кто их создал, — пускай и прикрываясь оправданием, что «русские исправились». Опять-таки Россия не рассчитывает на снятие санкций — это необходимо самим США, если они хотят восстанавливать ими же разрушенные отношения.

Но самое главное в письме 103-х — это его завершающая часть, то, что нужно признать огромным достижением американской геополитической мысли.

«Сегодняшняя реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в таких стратегических рамках, которые выстроены на глубоко укоренившихся националистических традициях, находящих отклик у элиты и у масс. Преемник Путина, причем даже с более прочными демократическими наклонностями, наверняка будет действовать в таких же стратегических рамках. Было бы неверно строить американскую политику на посыле о том, что мы можем и должны изменить эти рамки. Точно так же с нашей стороны было бы глупо полагать, что у нас нет иного выбора, кроме сохранения нынешней политики. Мы должны строить отношения с Россией, какая она есть, а не с такой, какой мы хотим ее видеть. Мы должны в полной мере задействовать свои сильные стороны, придерживаясь при этом средств дипломатии. Так мы сумеем преодолеть те вызовы, которые бросает Россия, и поставить наши отношения на более конструктивные рельсы. Если мы не сделаем этого, платить придется слишком высокую цену».

Это же просто гениально — давайте строить отношения с той Россией, которая есть, а не с той, которую нам бы хотелось иметь! Это до чего же нужно было довести даже не российско-американские отношения, а состояние умов в американской элите, чтобы подобный призыв звучал чуть ли не революционно. И вызывал отповедь со стороны 33 откровенных «ястребов», чье ответное письмо появилось пять дней спустя:

«Данная позиция также противоречит ценностям, интересам и принципам Америки и, что столь же важно, подрывает доверие российского народа, когда его терпение по отношению к режиму иссякает. <…> Путину кажется, что он должен стимулировать и эксплуатировать националистические настроения, чтобы сохранить власть в своих руках. Однако, вопреки утверждениям авторов письма, что «Россия при Владимире Путине действует в пределах стратегических разработок, глубоко укореняющихся в националистических традициях, созвучных в равной степени элите и широкой общественности», лишь три процента россиян считают Соединенные Штаты врагом, по данным опроса «Левада-центра», проводившегося ранее в этом году. Путин стремительно теряет связь с российским народом».

То есть Путин не выражает интересы России — и зачем с ним разговаривать? Пускай сначала изменит свою политику:

«Америка должна подать сигнал о готовности сотрудничать с российскими властями, только когда станет ясно, что Москва не расценивает Соединенные Штаты как врага и заинтересована в том, чтобы внести свой вклад в изменение своей политики и поведения для развития отношений. До этого времени мы должны избегать бессмысленного бесконечного диалога, который никогда не приводит к решению проблем, оказывая вместо этого решительное и непрерывное сопротивление угрожающим действиям Путина. Это подразумевает необходимость более тесного сотрудничества с нашими союзниками для сдерживания Путина, ужесточения санкций, усиления поддержки соседей России, обеспечения поддержки российскому гражданскому обществу и принятия более строгих мер против коррупции в России».

То есть на Россию нужно давить и дальше — потому что она не хочет быть такой, как мы ее хотим видеть. Проблема даже не в том, что подобная «стратегия» не работает, а в том, что, игнорируя реальную Россию, Америка делает хуже только себе самой. Именно об этом пытались напомнить реалисты в письме 103-х, прямо заявив, что если не поставить отношения с Россией на конструктивные рельсы, то Америке придется платить слишком высокую цену.

Высокую цену — потому что дело тут, по существу, не в американо-российских отношениях и не в России. А в степени адекватности американской элиты как таковой, в ее способности оценивать и международную ситуацию, и положение дел в самих Соединенных Штатах. А с этим все больше и больше проблем — «вашингтонское болото» не желает иметь дело с теми США, которые есть на самом деле, предпочитая выдуманную Америку, все проблемы у которой от «русского вмешательства» и «путинской марионетки» Трампа.