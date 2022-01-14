Алюминиевый рифленый лист «квинтет» представляет собой безопасный и прочный материал, применяемый в сфере строительства, промышленности, производства. Он представлен в широком ассортименте размеров и толщины. Изготавливается из качественного сплава 1050 А Н244. Листы почти полностью состоят из чистого алюминия, что обеспечивает замечательные антикоррозийные свойства.
Сфера применения
Материал в виде алюминиевого рифленого листа «квинтет» на сегодняшний день широко применяется в строительстве. Также нередко встречается применение материала на производствах и промышленных предприятиях. Кроме того, он используется в целях:
- покрытия лодок;
- изготовления деталей для экскаваторов и общественного транспорта;
- укрепления ступеней и полов в автомобиле;
- тюнинга;
- увеличения прочности капота и боковых элементов машин.
Работать с такими материалами можно даже в агрессивной среде, а также в местах повышенной опасности. Рифление создает дополнительную привлекательность и стильный вид. Потому алюминиевые листы от https://alumspace.com.ua/shop/list-riflenyj/ могут создавать интересные дизайнерские решения в интерьерах домов и квартир.
Особенности
Популярность алюминиевого рифленого листа «квинтет» обусловлена его отличными характеристиками, преимуществами и особенностями. Пользователи ценят материал за такие качества:
- эстетичность и аккуратный внешний вид;
- экологичность и безопасность применения;
- устойчивость к агрессивной среде и внешнему воздействию;
- антикоррозийные войства;
- небольшой вес;
- простота эксплуатации;
- продолжительный срок службы.
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