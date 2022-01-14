Алюминиевый рифленый лист «квинтет» представляет собой безопасный и прочный материал, применяемый в сфере строительства, промышленности, производства. Он представлен в широком ассортименте размеров и толщины. Изготавливается из качественного сплава 1050 А Н244. Листы почти полностью состоят из чистого алюминия, что обеспечивает замечательные антикоррозийные свойства.

Сфера применения

Материал в виде алюминиевого рифленого листа «квинтет» на сегодняшний день широко применяется в строительстве. Также нередко встречается применение материала на производствах и промышленных предприятиях. Кроме того, он используется в целях:

покрытия лодок;

изготовления деталей для экскаваторов и общественного транспорта;

укрепления ступеней и полов в автомобиле;

тюнинга;

увеличения прочности капота и боковых элементов машин.

Работать с такими материалами можно даже в агрессивной среде, а также в местах повышенной опасности. Рифление создает дополнительную привлекательность и стильный вид. Потому алюминиевые листы от https://alumspace.com.ua/shop/list-riflenyj/ могут создавать интересные дизайнерские решения в интерьерах домов и квартир.

Особенности

Популярность алюминиевого рифленого листа «квинтет» обусловлена его отличными характеристиками, преимуществами и особенностями. Пользователи ценят материал за такие качества:

эстетичность и аккуратный внешний вид;

экологичность и безопасность применения;

устойчивость к агрессивной среде и внешнему воздействию;

антикоррозийные войства;

небольшой вес;

простота эксплуатации;

продолжительный срок службы.

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