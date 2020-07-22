Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала жалобы в Конституционный суд Германии на правительство и на канцлера Ангелу Меркель из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии.

Как сообщили в пресс-службе АДГ, члены партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен попросили рассмотреть их в ускоренном порядке, чтобы «немедленно устранить нарушения права со стороны правительства и канцлера». Жалобы подаются в рамках процедуры институционального контроля в конституционном праве Германии, которое позволяет контролировать соблюдение основного закона со стороны органов власти.

Претензии АДГ касаются заявлений канцлера на пресс-конференции 6 февраля текущего года во время ее государственного турне по странам Африки. Тогда Меркель заявила, что результаты выборов премьера Тюрингии (избирается голосованием парламента региона) должны быть пересмотрены.

Глава региона был избран с участием фракции АДГ. Это вызвало скандал в стране и перевыборы. Тогда «Альтернатива» поддержала депутатов партии Меркель «Христианско-демократический союз», и в результате скандала председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что подаст в отставку.

"Тот, кто в качестве главы правительства во время официального государственного визита использует международную сцену, чтобы делегитимировать результат демократических выборов и выступает с запретом коалиции, тот злоупотребляет своим должностным положением и нарушает Основной закон и гарантированные им равные возможности для партий", — заявил Мойтен.

Крупалла добавил, что, в свою очередь, правительство, как считают в партии, распространяет этот «призыв к бойкоту» со стороны партии на официальном сайте, имея в виду расшифровку пресс-конференции.