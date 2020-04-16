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Президент духовного центра тюрков «Кин Алтай», главный алтайский шаман Акай Кине рассказал, что проведет в горах республики обряд, главной задачей которого станет «успокоения коронавируса». Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что для проведения ритуала, который будет длиться около двух часов, поедет в горы. При этом время проведения обряда зависит от фазы Луны и смены природных циклов.

Шаман подчеркнул, что обряд будет проводиться не для того, чтобы защититься от коронавируса, так как тот — «живой организм», к которому «надо отнестись с уважением».

Пандемии необходимо сделать «подношение как знак уважения», а поведение вируса нужно принять как урок для человечества, который в свое время предсказала через шаманов «алтайская принцесса», пояснил Акай Кине.

«Рамблер» писал, что республика Алтай остается единственным регионом России, в котором пока не был выявлен ни один случай заболевания COVID-19. По словам члена Государственного собрания Алтая Ержанат Бегенова, республику от проникновения коронавирусной инфекции защищает мумия принцессы Укока.

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