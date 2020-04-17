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Второй случай коронавируса выявили в Горном Алтае, который долгое время оставался последним регионом РФ, где не было COVID-19. Заболевший — муж первой пациентки в республике. Речь идет о жительнице Онгудайского района — круг ее контактов начали срочно устанавливать санитарные власти.

Уже два случая коронавируса зафиксированы в Республике Алтай, которая до середины апреля оставалась последним «незараженным» регионом РФ. Как сообщает ТАСС, 16 апреля и там нашли первого инфицированного COVID-19.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — заявили в правительстве Горного Алтая.

Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что COVID-19 обнаружили у женщины из Онгудайского района. Население его составляет порядка 15 тыс. человек, в районе нет городов. Самый крупный населенный пункт — село Онгудай с 5,7 тыс. жителей.

«Супружеская пара доставлена в специализированный инфекционный бокс центра по профилактике и борьбе со СПИД», — говорится в сообщении оперштаба. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что заболевшая жительница Алтая встречалась с родственниками из соседнего региона. Специалисты устанавливают круг общения пациентки и всех людей, с которыми она контактировала, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. У проживающих с ними дочери и двоих внуков тест дал отрицательный результат, они помещены на карантин.

Двумя днями ранее депутат Госсобрания Республики Алтай Ержанат Бегенов заявил, что на территории региона нет ни одного заболевшего коронавирусом, поскольку жителей от болезни защищает мумия Принцессы Укока.

«Алтайцы очень сильно ее почитают, очень дорожат ей. Когда ее забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было, это, говорят, все с ней было связано, не надо было ее трогать», — отметил парламентарий.

Бегенов выразил надежду, что республика и дальше продолжит оставаться регионом без зараженных коронавирусом. По его словам, ситуация остается стабильной также из-за того, что власти вовремя успели ввести режим самоизоляции.

Принцессой Укока жители зовут мумию женщины, найденную в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. По алтайскому поверью,

Принцесса Укока охраняла врата подземного царства, не допуская проникновения потусторонних духов и сил зла в человеческий мир. После находки и до 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии в Новосибирске, что вызывало сильное недовольство жителей республики. После 2012 года экспонат передали в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайск.

В то же время лыжник сборной России Андрей Собакарев уверен, что в республике Алтай нет коронавируса, потому что его не диагностируют.

«Здесь не так хорошо развита медицина. У нас закрыты туристические базы, пытаются как-то контролировать автомобилистов, которые едут в регион. У меня жена врач. Мы думаем, что, возможно, случаи есть, но они пока не диагностированы или протекают в легкой форме», — сказал Собакарев.

Еще 5 апреля Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Отменены рейсы авиакомпании S7 между республикой и столицей, до этого все авиарейсы данного направления отменила авиакомпания «Победа».

«Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено», — отмечал глава региона Олег Хорохордин.

В Горном Алтае, популярном туристическом направлении, приняты и другие меры по профилактике коронавируса — в два раза сокращены межрегиональные пассажирские перевозки на автобусах. Кроме того, запрещена работа турбаз, гостиниц, отелей и хостелов. Ограничения в вопросе размещения людей введены в обязательном порядке вплоть до 1 июня.

Проводится полная дезинфекция общественных мест, детских площадок, городского и межрайонного транспорта. Кроме того, санитарно обрабатывают все входы в функционирующие заведения и органы власти — лестницы, тамбуры, предбанники.

Стоит отметить, что в регионе нет крупных городов — население единственного города, столицы Горно-Алтайска, составляет порядка 65 тыс. человек. Остальное население республики живет в сельской местности. Поэтому взрывное распространение инфекции при соблюдении режима самоизоляции менее вероятно, чем в регионах с крупными мегаполисами-миллионниками.

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