С 3 июля республика Алтай будет готова принимать отдыхающих. По словам главы регионы Олега Хорохордина, работу возобновят кафе и турбазы. Однако речь не идет о снятии ограничений на территории Кош-Агачского района, где эпидемиологическая обстановка остаётся сложной. По данным оперативного штаба, всего в республике зафиксирован 681 случай заражения COVID-19.

В республике Алтай с 11 июня работают санатории с медицинской лицензией, а также были открыты летние веранды. Как заявил Хорохордин, ограничения на работу турбаз снимут только при соблюдении всех санитарных норм и консультации с представителями Роспотребнадзора и Федерального агентства по туризму и турбизнеса.

Впрочем, открытие турбаз в республике может не существенно повлиять на решение путешественников. Большинство программ, которые предлагают туропературы, не привязаны к местам размещение. Сайты туроператоров предлагают конные туры от 28 тысяч рублей и выше. Кроме того очень много предложений по водным турам по рекам Алтая, а также автотуры. Стоимость билета из Москвы до Горно-Алтайска начинается от 10 тысяч рублей туда-обратно.

При этом в соседнем Алтайском крае ограничения были сняты уже 27 июня. Работу возобновили свыше 200 кафе и ресторанов, а также около 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха и порядка 200 гостиниц. Санатории с медицинской лицензией начали работать еще 8 июня.