Сердечно-сосудистые заболевания занимают в мире первое место по смертности. Алкоголь оказывает негативное влияние на здоровье в любом количестве.

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По словам кардиологов, пиво может быть смертельно опасно для сердечно-сосудистой системы, особенно если употреблять его литрами.

Пиво — напиток газированный. Углекислота ускоряет всасывание как самого алкоголя, так и растворителя — воды. Сосуды почти моментально заполняются, увеличиваясь в объёме. Употребление большого количества напитка способствуют развитию варикозного расширения вен и увеличению сердца.

Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива — «пивное» или «бычье» сердце. Патология выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах. Эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пены.

Любовь к пиву поражает нервную систему. Внешне это проявляется параличами, болями в икроножных мышцах, судорогами, онемением ног, покалыванием в пальцах.

Врачи настаивают на том, что взрослому человеку можно выпивать пива не более 300 граммов за день, не более 2-х раз в неделю.

Ранее медики назвали напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьёзные проблемы.