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Употребление спиртных напитков может стать катализатором к распространению коронавируса, сообщает «Комсомольская правда». Об этом заявил нарколог министерства здравоохранения РФ.

По словам эксперта, алкоголь повышает вероятность заражения COVID-19. Поэтому спиртные напитки нельзя рассматривать как возможное лекарство против инфекционного заболевания.

Рамблер

Ранее, как сообщал «Рамблер», главный врач-инфекционист Москвы Илья Акинфеев пояснил, что регулярное употребление небольших доз крепкого алкоголя пагубно влияет на иммунную систему человека, в связи с чем повышается риск заражения вирусами, в частности COVID-19.

На фоне пандемии российские регионы начали ужесточать условия продажи спиртного. В Башкирии, например, был введен запрет на продажу алкоголя в период с 18:00 до 10:00, в Карелии — с 14:00 до 10:00, в некоторых районах Якутии легально купить спиртное во время действия карантина вообще стало невозможно.

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