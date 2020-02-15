Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала, что получает от государства нормальную пенсию.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — рассказала Фрейндлих порталу Teleprogramma.pro в субботу, 16 февраля.

Она отметила, что вся пенсия «идет на книжку, а потом на отпуск». Конкретную сумму артистка не назвала.

В декабре Алисе Фрейндлих исполнилось 85 лет. Советским и российским телезрителям она широко известна благодаря кинокартинам «Служебный роман» и «Жестокий романс».

13 февраля размеры своих пенсий озвучили советский и российский актер Александр Панкратов-Черный и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.