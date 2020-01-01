СПОРТ

Алина Загитова с сестрой станцевала «Макарену»

23:35 01/01/2020

В социальных сетях появился ролик с танцем двух сестер Загитовых. Младшая сестра фигуристки выложила короткое видео, которое пополнило коллекцию фанатского аккаунта спортсменки teamzagitova в Twitter.

Российская фигуристка, судя по всему, отмечает Новый год со своей семьей. Частичкой праздничного веселья поделилась ее младшая сестра Сабина. Девушка выложила видео, в котором они вдвоем синхронно танцуют под песню «Макарена».

Ранее победительница Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова объявила, что временно приостановила свою профессиональную карьеру. 17-летняя фигуристка не принимала участие в чемпионате России в Красноярске, также она пропустит грядущие чемпионаты мира и Европы. При этом спортсменка не собирается ставить крест на фигурном катании.

В декабре телеканал «МИР 24» сообщал, что Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Татьяны Навки.

View this post on Instagram Красавицы сестрички😍🔥 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ ⠀⠀ ⠀ ⠀ A post shared by Alina’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) on Dec 31, 2019 at 2:10pm PST



