Всем добрый вечер понедельника!☺️ У нас для вас новость — ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!🎉🎉 Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?) #ледниковыйпериод #первыйканал