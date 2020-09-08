Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова будет соведущей олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

В социальных сетях было опубликовано видео репетиции Загитовой и Ягудина в качестве ведущих шоу.

По словам Ягудина, Алине хватит навыков, чтобы быть ведущей телепроекта. Она подходит к новой для себя роли очень профессионально и работает с преподавателем по постановке речи.

«Конечно, ей будет тяжело, но я уверен, что все помогут, — заявил Ягудин РИА «Новости». — Всегда всем тяжело делать первые шаги на новом для себя поприще. Помню, когда только начинал свою карьеру в кадре, было очень сложно. Вышел на сцену и ничего не понимал. Прошли годы, и теперь чувствую себя комфортно и свободно. Не начав чем-то увлекаться, ты никогда не достигнешь финального результата», — добавил он.

View this post on Instagram Всем добрый вечер понедельника!☺️ У нас для вас новость — ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!🎉🎉 Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?) #ледниковыйпериод #первыйканал A post shared by Ледниковый период (@ice_1tv) on Sep 7, 2020 at 11:43am PDT

В минувшем сезоне 18-летняя фигуристка приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре 2019 года в Красноярске, а зимой этого года возобновила активные тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.