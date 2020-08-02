Алина Комиссарова поведала, что ушла с телестройки.

Глазки, которые вы больше никогда не увидите в эфирах Дом 2.

Моя история на проекте закончилась и это место стало для меня родным. Скорее всего даже не это место, а люди, которые там находятся.

Мое появление на проекте было неожиданным и спонтанным, я ведь раньше никогда не смотрела Дом 2. Это был интересный опыт.

Жалею ли я о чем то? Никогда ))

За периметром прекрасная жизнь.

И вот я счастливая еду на встречу к мечте, ещё столько всего нужно увидеть и попробовать. 🤪 Жизнь прекрасная штука, никогда не знаешь где ты окажешься и от этого становится ещё интереснее жить😍