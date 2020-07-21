Алина Комиссарова прокомментировала интерес Бека Кузенбаева к новенькой.

Я не думаю, что новая девочка заинтересовала Беку. Наверно, его задело когда я агитировала за нового парня, потому что он мне понравился. Поэтому у него была такая реакция. Я не вижу, чтобы у него было к ней влечение, какой-то интерес, потому что знаю, как он умеет ухаживать. Бороться за него не буду, у меня к этому человеку неприязнь после всего того, что сделал. Он настроил против меня коллектив и выставил в некрасивом свете.