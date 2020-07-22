У Алины Комиссаровой есть подозрения, что она ждёт ребёнка от Беки Кузенбаева.

КОМИССАРОВА ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО БЕРЕМЕННА. ДЕВУШКА ОБРАТИЛАСЬ К ВРАЧУ

Бык-осеменитель Кузенбаев скоро станет отцом двоих детей, ещё две беременности под вопросом. Тест на беременность сделала и Алина Комиссарова.

«Когда появилась третья девушка, в мою голову вселились сомнения. А мало ли, а вдруг? Я не хотела каждое утро просыпаться с этими мыслями и пошла на обследование к врачу. На данный момент я жду все результаты анализов, потому что у меня начались проблемы со здоровьем», – рассказала Алина в беседе с Mpravda.com.

Что будет делать Комиссарова, если результаты анализов покажут беременность, участница не знает.

«Я очень люблю детей и очень хочу, но при этой ситуации я не знаю, оставлю я ребёнка или нет. С этим человеком я даже не знаю, что бы я делала».

Напрашивается вопрос: почему же Алина не предохранялась, ложась в постель с Бекой?

«Когда он пришёл, он представился как очень благородный, порядочный, хотел семью, детей. Я ему поверила, решила, что он тот самый, с которым я бы построила семью. Я очень сильно поторопилась, подпустив человека к своему телу. Просто доверилась ему», – с сожалением подытожила Алина.

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