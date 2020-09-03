Алина Галимова жалуется на дискомфорт от длительного пребывания на Сейшелах.

ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ.

Настроение фоткаться.

Все наверно думают, что на острове райская жизнь, солнце, море, пальмы, сплошной отдых. НЕТ! Состояние внутри просто П****Ц, чувствую себя аборигеном, с каждым днем деградирующим всё больше и больше.

Замкнутое пространство, вокруг всё одно и тоже, день сурка мать его, ничего не меняется. Смотрю на себя 🤦‍♀️ Хочется в социум, к косметологу, в цивилизацию, по магазинам. Увидеть Московские пробки, ночную жизнь в выходные, родной язык вокруг себя. Мне кажется, когда я приеду, я просто буду даже бабулькам на лавке и их сплетням радоваться.

Короче едет крыша, иногда отпускает, но потом накатывает вновь. Уже не вывожу. Как вы заметил даже фоткаться или снимать видео нет желания .

У кого такое было? Как вы справлялись? Мне реально нужна помощь и какой-то выход из этого безумия, иначе я схожу с ума.



