Алина Галимова призналась, что она большая любительница собак.

Люблю животных, и на этом все сказано ❤

при выборе накормить бездомного человека или бездомного животного, выберу второе 😐

Кошка или собака? по душе мне ближе 🐶, думаю, что у Меня есть с ними много общего 😌

Собаки отличаются умением чувствовать, они умеют любить. Мама называет иногда меня ласково «собачкой» когда я в очередной раз наступаю на грабли. Говорит, что я также преданна и добра к людям, где-то с наивностью доверяю, обжигаюсь, забываю ту боль, которую мне причинили и снова с улыбкой бегу на встречу. Сколько себя помню, все своё детство я либо спасала собак всем двором, либо тайком Тащила кутят к абике за подушку (потом нехило получала конечно 😅) Ну и ещё я тащусь когда меня чешут, да именно кайфую 😌 никакой массаж мне не нужен. Что сказать про мясо? Мякоть — неееее, косточки, обожаю грызть косточки. 🦴

Да и к чему я веду?

Сейшик, всеми нами любимый пёс острова 🌴По-моему в его взгляде все написано.. его глаза полны грусти.. он скучает по своему близкому человеку, который улетел.. а я очень скучаю по своим родным..❤