Алина Галимова пожаловалась, что в ожидании отправки домой прошло все лето.

В России осень, а на Сейшелах Весна ☀

Вот и пролетело лето в ожидании полёта домой.

Так и…:

✔не покушала я земляники и помидорок с грядки

✔не съездила к бабуле, чтобы провести время наедине с природой (рыбалка, грибы)

✔пропустила все праздники и дни рождения

✔не погуляла в летнем платье по набережной Казани.

Вчера было ровно 7 месяцев, как мы на острове.

7 МЕСЯЦЕВ С@КА, представляете?

Одни и те же лица, одна и та же локация, один и тот же распорядок дня- день сурка.

За это время коллектив сплотился , да могу сказать , мы как семья )

Ух, нам после возвращения, награду нужно дать, за выживание 😅

Надеюсь, что на 8 остановимся, и нас отправят в мск 🙃

Так, ну что на острове ? Новые лица радуют нас своим появлением, создаются новые пары, а кто-то и вовсе покидает проект.

Грустно, что из основного, так скажем, состава острова, остались только мы с Никитой, Серёжа и Женя. Все близкие «старенькие» улетели.

Честно? Я даже рада за них, так как жизнь за периметром не заканчивается! А только лучшее ждёт впереди.