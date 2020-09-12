Алина Галимова пожаловалась, что в ожидании отправки домой прошло все лето.
В России осень, а на Сейшелах Весна ☀
Вот и пролетело лето в ожидании полёта домой.
Так и…:
✔не покушала я земляники и помидорок с грядки
✔не съездила к бабуле, чтобы провести время наедине с природой (рыбалка, грибы)
✔пропустила все праздники и дни рождения
✔не погуляла в летнем платье по набережной Казани.
Вчера было ровно 7 месяцев, как мы на острове.
7 МЕСЯЦЕВ С@КА, представляете?
Одни и те же лица, одна и та же локация, один и тот же распорядок дня- день сурка.
За это время коллектив сплотился , да могу сказать , мы как семья )
Ух, нам после возвращения, награду нужно дать, за выживание 😅
Надеюсь, что на 8 остановимся, и нас отправят в мск 🙃
Так, ну что на острове ? Новые лица радуют нас своим появлением, создаются новые пары, а кто-то и вовсе покидает проект.
Грустно, что из основного, так скажем, состава острова, остались только мы с Никитой, Серёжа и Женя. Все близкие «старенькие» улетели.
Честно? Я даже рада за них, так как жизнь за периметром не заканчивается! А только лучшее ждёт впереди.