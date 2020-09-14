Алина Галимова поведала о том, как сложно поддерживать отношения, находясь в изоляции от общества.
Влияние замкнутого пространства на отношения.
Как это?
Лично на опыте скажу- это оч сложно! Мы на острове, люди в изоляции в квартирах- вывезти отношения сложно, когда неразлучно и не по своему выбору оказываешься на одной маленькой территории.
Это проверка так проверка!
Мало того , что все вокруг одно и тоже , так и в отношениях все по кругу, завтрак повалялись свидание, фильм, спать.
Откуда черпать новые эмоции, когда все выжато? Причём кроет обоих…
С моим эмоциональным состоянием сложно справиться. Иногда я сама остываю и понимаю, что проблемы в принципе-то нет, где-то не так поняла, не то накрутила. Как и в последней ситуации… если бы Никита просто предупредил о том, что пошёл отдыхать дальше, не произошло бы последующей реакции.
Стараемся находить силы поддерживать друг друга и идём дальше. Оба понимаем, это временно, такие обстоятельства, и да, нам тяжелее чем обычным парам «на воле», потому что от друг друга никуда не деться. Да и отвлечься не на что . Ни друзей рядом, ни салонов красоты как мы все девочки любим😇
Это такая проверочка, проверочка на прочность, мудрость и осознанность.
И как я вижу многие звездные пары не смогли её пройти 🤭
Как вы справлялись, когда была изоляция? От того, что всегда вместе 24/7. Есть лайфхаки? 😄