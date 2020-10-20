Алина Галимова поведала о том, чем она занимается после возвращения на родину.

Из купальника в пуховик.

Как-то так я готова описать свою акклиматизацию. А вообще я скучала! Скучала по холодам, по вкусной еде , по улицам Москвы, по друзьям.🤗

Сейчас испытываю нереальные эмоции, словно, заново познаю жизнь в столице. На острове был монотонный ритм, а тут режим успеть за 24 часа. 🌪

Так, что успела я: вкусно поесть🍴🍹, выспаться, слегка привести себя в порядок💁🏽‍♀, встретиться с друзьями, запланировать поездку в Казань и, конечно, обновить гардероб.