В то время, как многие хотят отправиться в тёплые страны поближе к морю и океану, Алина Галимова мечтает вернуться домой в Россию. Девушка так скучает по родине, что просит своих подписчиков в соцсетях оказать ей помощь. Если кто-то сможет заменить Алину на острове, то она получит шанс вернуться в Москву. Участница проекта просит всех желающих обращаться напрямую к Надежде Ермаковой, чтобы подробнее с ней пообщаться и обсудить детали такого своеобразного бартера. Многие зрители уверены, что у данной затеи нет перспектив, и Алина будет вынуждена и дальше находиться на острове.



Алина очень скучает по родине, а недавно Никита Рудаков даже устроил ей импровизированную поездку домой, чтобы хоть немножко порадовать девушку. Возможно, что Алеся Семеренко была права, когда говорила, что участники будут находиться на острове ещё до февраля следующего года.



В то же время проходят кастинги по поиску новых участников среди местных жителей. Один из таких помог проекту обрести Никиту Мойсеева, который оказался очень успешным и интересным экземпляром. Вряд ли удастся найти хоть немного на него похожего. В целом, в успех Алины Галимовой никто не верит, но уже большой плюс, что девушка старается сделать хоть что-то, что может ей помочь.