Узнав, что организаторы объявили кастинг на вакантное место ведущего телепроекта, участница Алина Галимова поспешила предложить свои услуги. Сначала она спросила у подписчиков, достойна ли такой должности, по их мнению, или нет. Но, многие ответили отрицательно на этот вопрос, указав девушке на её многочисленные недостатки.



Сразу же Алина решила объясниться и сказала, что пока она не стремится претендовать на должность прораба телестройки. Просто могла бы рассмотреть такое предложение. К слову, многие участники хотят стать ведущими проекта, а некоторые из них неоднократно уже пробовали свои силы. Так, Роман Капаклы часто ведёт Семейные советы, Купины были иногда ведущими Лобного на островах.



Претендовать на роль ведущего также будет Захар Саленко, у которого уже был неудачный опыт. Он пробовался на аналогичную должность проекта «Яхта Любви», но в тот раз не смог пройти отбор. В тот раз в неудачах он обвинил Яну Шафееву, с которой в тот период постоянно ругался.