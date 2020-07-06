Из-за отмены авиасообщения по всему миру Алина Галимова застряла на Острове Любви и не знает, когда окажется на Родине. Девушка признается, что уже устала находиться в заточении на Сейшелах и, чтобы хоть как-то себя развлечь, решили заняться тут бизнесом.



Так, Алина намерена продавать услуги массажиста в собственном салоне. Девушка верит, что сможет найти клиентов для своих услуг. Возлюбленный Галимовой Никита Рудаков пока не против такого рода занятий своей девушки.



Новая ведущая Острова Любви Майя Донцова уверена, что Никита просто пока ничего не понимает. Так, Алина уже заявляла, что будет делать массаж не только девушкам, но и парням проекта. Это значит, что под предлогом массажа к Галимовой могут приходить потенциальные ухажеры. Донцова уверена, что карьера массажистки на Острове Любви для участницы – плохая идея.