26 июня состоится очередное заседание по делу о расторжении брака артистки и ее супруга

В конце мая 33-летняя Пелагея официально подала на развод с супругом, 28-летним Иваном Телегиным. Судебное заседание должно было состоятся в Никулинском суде еще 15 июня, но его пришлось перенести из-за сообщения о минировании здания.

Встреча юристов звездной пары прошла вчера, 18 июня, после чего стало известно, какие вопросы обсудили адвокаты Пелагеи и Ивана. Напомним, певица воспитывает трехлетнюю дочь Таисию, и ради нее хочет сохранить дружеские отношения с бывшим супругом.

«Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания. Процесс стартует 26 июня. Сегодня в суде были адвокаты Пелагеи и Ивана, они и будут вести переговоры. Звезд здесь мы вряд ли дождемся. Но и такой поворот возможен, если финансовый спор в итоге зайдет в тупик. Ведь не смогла пара договориться полюбовно»

По информации «КП», Пелагея будет претендовать на алименты для несовершеннолетней дочери. Учитывая доходы Телегина, артистка может получать до 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Возможно, представители Ивана предложат суду зафиксировать сумму выплат – от 500 до 700 тысяч рублей.

Отметим, что споров о разделе недвижимого имущества у пары не возникло. Также Иван продолжит заниматься воспитанием Таисии, но девочка останется жить с мамой.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси»

Фото: @pelageya_insta