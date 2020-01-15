Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что глава государства понимает проблемы обычных жителей России и готов помогать им выбираться из сложных жизненных ситуаций.

«Мне кажется, что президент сегодня продемонстрировал понимание проблем простых людей», — сказал он.

Также Алиханов отметил, что, благодаря новым мерам поддержки бизнеса предприниматели смогут «вздохнуть легче и заняться непосредственно тем, чем и должно заниматься предпринимательство».

Губернатор добавил, что, несмотря на новые федеральные меры поддержки семей с детьми, в Калининградской области региональные меры поддержки не будут отменены.

«Мы будем еще больше поддерживать и стимулировать семьи с детьми», — сказал Алиханов.

Видео дня. Несовершеннолетняя внучка Ельцина выходит замуж