Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, видеоконференции глав МИД не имеют значимости.

Последняя видеоконференция глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоялась 30 июня.

«Сегодня фактически переговорный процесс не ведется. Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения. Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным», — заявил Алиев в интервью ряду местных телеканалов.

Президент Азербайджана подчеркнул, что хочет вести предметные переговоры. «Да, в этом случае мы будем участвовать в переговорах. В противном случае, необходимости в переговорах нет. Мы ждем этого от минской группы и твердо стоим на нашей позиции, справедливость на нашей стороне», — заключил Алиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.