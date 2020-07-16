Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, по его словам, посредники должны понять это.

"Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно…. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично", — сказал Алиев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его слова приводит Госагентство "Азертадж".

Президент Азербайджана также заявил, что «никому не советует опережать события в Азербайджане». «В этом нет необходимости. Это может навредить. Мы знаем, что, когда и как надо делать», — сказал Алиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.