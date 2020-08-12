Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

«Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. И.Г.Алиев поздравил В.В.Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также лидеры обменялись мнениями по региональной проблематике в контексте обострения в июле обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности.

До этого поздравительные послания направили Путину главы Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Аргентины — Альберто Фернандес и Палестины — Махмуд Аббас. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского посла.

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