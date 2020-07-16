Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что оппозиция пыталась побудить людей к незаконным действиям во время акции в поддержку армии в Баку.

Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в ночь на вторник в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции. Участники марша шли по центральным улицам столицы, размахивали национальными флагами и кричали «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию». Группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.

«Как мне сообщили, некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана, проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю, не надо играть с огнем. Это – национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим — кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация», — сказал Алиев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его слова приводит Госагентство «Азертадж».

По словам президента, акция должна стать сигналом для каждого. Алиев, добавил, что «поручил правоохранительным органам проанализировать их выступления в социальных сетях в эти дни».

«Все их антигосударственные выступления, призывы будут проанализированы. Если там есть состав преступления, то они немедленно должны быть привлечены к уголовной ответственности…. В такой ситуации это – вражда. Сегодня во главе этой враждебности стоит Народный фронт Азербайджана», — сказал президент Азербайджана.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.