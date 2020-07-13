Драка произошла в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, куда пригласили Бари Алибасова-младшего и лиц, которых он обвиняет в попытке отравить своего отца продюсера Бари-Алибасова-старшего, который сейчас лежит в психиатрической клинике.

Ранее уже сообщалось, что сын продюсера считает, что бывший директор музыкальной группы "На-На" Андрей Назаров, экс-солист Валерий Юрин, а также Ольга Шукшина, дочь супруги Алибасова-старшего Лидии Фепдосеевой-Шукшиной, покушались на жизнь его отца. Он считает, что они намеренно спаивали его отца.

В эфире программы он заявил, что три недели собирал доказательства и улики, видеозаписи, аудиозаписи и теперь будет настаивать на возбуждении уголовного дела.

Назарова он обвинил в краже ценных документов из кабинета отца и продемонстрировал видео, на котором Алибасов-старший и Назаров в состоянии алкогольного опьянения обсуждают некую квартиру.

Как оказалось видео снял повар продюсера Виктор Концедайло. Он сам подтвердил, что Назаров тогда лежал пьяный и говорил, что хочет квартиру.

Когда в телестудии появился певец Валерий Юрин Алибасов-младший набросился на него с кулаками. Мужчины упали на пол и драка продолжилась на поле. Вскоре дерущихся разняла охрана.

Бари-младший считает, что Юрин много лет ненавидит отца. Тот подтвердил сложные отношения, но отметил, что полтора года назад помирился с Алибасовым-старшим и претензий никаких ни друг к другу не имеют.

Следственный комитет принял к рассмотрению заявление сына продюсера. Однако уже известно, что обвиняемая в покушении на Алибасова сторона хочет подать встречный иск, отмечает портал SyarHit.