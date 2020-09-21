Алиана Устиненко объяснила подписчикам, почему она так редко рассказывает им о своей личной жизни.

ВЫШЛА ЗАМУЖ.ПАРЕНЬ ЕСТЬ.

СЕРДЦЕ СВОБОДНО.Беременна? 😅

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Каждый день мне приходят подобные вопросы в Директ. Если вы заметили, то почти 4 года я не веду сильно публичную жизнь и мало чем делюсь. Не то чтобы мало, малой частью того что происходит в моей жизни. В основном это сын, работа, музыка, путешествия.

Не смотря на то, что я 4 года была на телешоу и 24/7 моя личная жизнь была доступна всем зрителям, я не приветствую трансляцию каждого шага в соц сетях. Каждый день я вижу как многие блогеры делятся своими проблемами в отношениях, выясняют их на публику, рассказывают про беременность, зачатие, придумывают что-то для хайпа. В определённый момент я устала от того, что мою жизнь знают и обсуждают все кому не лень, а ещё и осуждают. Хотя это моя жизнь и я не обязана себя вести так, как хочется какой-нибудь тёте Лене с Саратова. Поэтому теперь я могу выбирать, что показывать, а что хранить вне чужих глаз. Возможно в будущем я и буду делиться чем-то подобным, но это будет точно не в формате телешоу. Прошлая публичная жизнь сделала меня слишком закрытой сейчас 😅 Плюс некоторые люди очень злые, видят как другие счастливы и чуть ли не проклинают 🤦🏾‍♀ Обсуждают, осуждают и используют информацию против тебя.