Алиана Устиненко показала своим подписчикам, что квартиранты сотворили в её двухкомнатной квартире.

Я сразу поняла, что происходит что-то неладное, сказала им, что ничего передавать не нужно, я приеду сама.

Квартира в хлам. То, что вы сейчас увидите, в ужаснетесь. Разве люди так могут?

Я чуть в обморок упала от увиденного.

А теперь внимание — ржавый холодильник! Вы понимаете, что там творилось вообще? Я — нет.

До этого никаких проблем не было, всегда шла на все уступки. Это нормально — находить компромисс. Сломалась стиральная машинка, я сказала: всё нормально, я куплю. Не было крана, я сказала: хорошо, вычитайте свои траты.