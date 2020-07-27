В данный момент на проекте за Альёй Адхам ухаживают сразу два парня – Никита Мойсеев и Руслан Кожухов. Руслану она сразу сказала, что у них ничего не получится, ведь они уже пытались построить отношения. Ухаживания Никиты девушка принимает, но тоже говорит о том, что будущего с этим молодым человеком не видит. Ей просто приятно внимание, которое она вполне может принимать из-за того, что является свободной девушкой.



Алья сразу сказала Никите, что не будет строить с ним отношения, но его это ничуть не остановило. Он по-прежнему намерен добиваться расположения участницы проекта. Сейчас у них с Русланом началось что-то похожее на соревнование.



Зрителям «Дома-2» Алья призналась, что ей нравится другой мужчина, который в данный момент находится за Периметром. Речь идёт о бывшем участнике проекта – Викторе Крестовском, с котором девушка довольно давно общается. Пока рано говорить о сильных чувствах, но Алья сказала, что пока это единственный мужчина, которого она рассматривает в качестве своего молодого человека. Виктор готов прийти на проект к Адхам.