Недавно на Острове Любви Евгений Ромашов выбрал для ночи в отеле без камер одинокую Алью Адхам. Ребята провели вместе две ночи, но романтическую связь между собой они отрицают. Правда, в это почти никто не верит, ведь зная любовь Жени к девушкам, допустить это невозможно.



Майя Донцова, ставшая хозяйкой Острова Любви, попыталась расспросить Алью о произошедшем в отеле, ведь после него Женя вернулся с разбитой губой и невозможностью пошевелить языком.



Но Адхам не раскрыла секрет, продолжая заявлять, что между ней и Ромашовым ничего не было. Девушка ясно дала понять, что отношения с парнем ее не интересуют – она не хочет повторить судьбу его бывшей возлюбленной Юлии Белой. Правда, зрители верят в то, что Майе все же удастся раскопать события совместных ночей ребят в отеле без камер. Тогда-то и выяснится, почему Алья отвергла Женю.