Алья Адхам поведала о взаимной симпатии с Игорем Межинским.

На выходных мы с Игорем познакомились через нашего общего знакомого, который тоже бывший участник проекта, тусовались в одной компании. Мы душевно поговорили, где-то зацепило, понравился. Потом написал, что придёт и в понедельник пришёл. Мы проводим очень много времени, общаемся, у нас взаимная симпатия. Он энергетически сильный человек и притягивает своей духовностью, мне наверно этого и не хватало. С Витей поняла, что там любви никакой не было, так как с понятием любовь я никогда не была знакома. Я никуда не тороплюсь, поэтому больше таких ошибок не совершу.