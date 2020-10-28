Алья Адхам считает, что мужчины и женщины выбирают для отношений тех, кто им походит.
Любят не идеальных, а тех, кто подходит.
Даже если и звучит это не так романтично, как хотелось бы. «Каждая кастрюля найдет свою крышку» — очень понравилось.
Мы действительно любим именно тех, с кем нам удобно.
Удобно душой.
Удобно телом.
Удобно духом.
К таким мы будем всегда возвращаться, потому что однажды попробовали, и оно подошло.
Мы идём к тем, кто вкуснее, кто приятнее, кто удобнее.
Мы всегда к таким возвращаемся. И для кого-то мы именно такие. И здесь не имеет значение количество лет.
Если эта «крышка» не подходила три года назад, то и сейчас она не подойдет, под каким боком её не клади.
Люди должны быть заточены друг под друга, иначе все усилия теряют свой временный смысл.