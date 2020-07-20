Расставшись с Русланом Кожуховым, Алья Адхам пребывает в статусе одиночки уже довольно продолжительное время. Пришедший на телепроект новичок Юрия Кроп выразил девушке свою симпатию, но та ответила парню отказом. Позднее Алья заявила, что у нее сразу возникли сомнения в искренности Юрия, который изначально пришел к Виктории Ди. Также, по словам Адхам, она сразу же заподозрила, что у Кроп есть жена, которая к тому же в курсе его прихода на Дом-2.



Алья рассказала, что когда Юрий начал ухаживать за ней после отказа Виктории, она дала ему понять, что не видит будущего с ним. Однако молодой человек не остановился, и девушка решила позволить ему поухаживать за ней. Возможно, этот интерес в ее сторону со стороны Юрия разжег ревность в сердце Руслана. Кожухов вновь начал проявлять интерес к Алье, но она решила пресечь эти попытки, дав ему понять, что точка в их отношениях уже поставлена.



Девушка уверена, что нет смысла пытаться наладить неудачные отношения с Русланом, так как они с ним просто не подходят друг другу. Однако она не прочь общаться с ним по-дружески. Также Адхам заявила о своем желании отправиться на Поляну, где она сможет показать себя во всей красе.