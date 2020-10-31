Алья Адхам шокирована признанием Юрия Хохлова, что он выкладывал интимные фото девушек, с которыми волшебничал.

Хохлов Юрий закинул некие темки якобы они с Игорем брали девушек и выкладывали фотки и прочее. Они мужчины, понятное дело, что у них были девушки, это было до наших отношений. Мне было неприятно, что я об этом не знала, он не говорил, что они делили девчонок. Меня больше смутил тот момент, что за день до этого у нас была ссора из-за моих фотографий интимного содержания, которые всплыли в интернете. Игорь на меня из-за этого обиделся и ему было неприятно. Поэтому я сначала разозлилась, потом поняла, что ничего страшного. Он мне рассказывал, что танцевал, но не в стриптизе, а гоу-гоу и спортивные танцы, даже обучался этому профессионально. Позже Юра позвонил Игорю и признался, что пришёл создать шоу, поэтому сказал о каких-то ситуациях которых даже не было.